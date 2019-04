Festa Patronale a Reggio Calabria: oggi si rinnova il culto per San Giorgio

23 Aprile 2019 11:50

Reggio Calabria: oggi è festa di San Giorgio, l’origine dell’antichissimo culto reggino risale agli inizi dell’XI secolo

Festa patronale a Reggio Calabria nel giorno dopo Pasquetta. Oggi, 23 aprile, si rinnova il culto a San Giorgio che risale nella notte dei tempi: sin dagli inizi dell’XI secolo la città era devota al Santo in quanto legato all’episodio della vittoria della città dello Stretto contro i saraceni. A San Giorgio furono dedicate molte chiese della città (tra cui San Giorgio di Sartiano in La Judeca, San Giorgio di Lagonia, San Giorgio intra moenia e San Giorgio extra moenia). In particolare nella chiesa di San Giorgio al Corso, tuttora esistente nel cuore della città, nel medioevo si eleggevano i tre sindaci della città con un solenne atto ai piedi dell’altare del santo patrono.

