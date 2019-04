Falcomatà: “I Bronzi da Reggio Calabria non si spostano, piuttosto invitiamo il mondo a venire a vederli”

11 Aprile 2019 18:36

Falcomatà: “i Bronzi di Riace da Reggio Calabria non si spostano, lo abbiamo affermato in più occasioni e continuiamo a sostenerlo, senza tentennamenti e non certo per amor di campanile”

“I Bronzi di Riace da Reggio Calabria non si spostano, lo abbiamo affermato in più occasioni e continuiamo a sostenerlo, senza tentennamenti e non certo per amor di campanile“. È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando la proposta, avanzata in una mozione a firma di due Consiglieri regionali calabresi, che prospetta lo spostamento in tour dei due guerrieri bronzei custoditi dal Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. “Condivido l’idea di quanti affermano che i Bronzi siano un patrimonio mondiale – ha spiegato il sindaco – ma piuttosto che proporre di portarli in giro per il mondo, invitiamo la gente a venire a vederli a Reggio. È questa la vera sfida e su questo mi aspetto che i consiglieri regionali, reggini e non, si impegnino nell’esercizio del loro mandato”.

Valuta questo articolo