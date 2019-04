Facebook, Whastapp e Instagram non funzionano: down dei social network

14 Aprile 2019 13:14

Fuori uso da stamattina Facebook, Whastapp e Instagram: social fuori uso in tutta Europa

Da questa mattina black out dei social Facebook, Whastapp e Instagram. Molti utenti online stanno tentando senza successo di accedere ai social, sia da browser che da app per smartphone. Molti gli utenti che stanno postando messaggi su Twitter con gli hashtag: #whatsappdown, #facebookdown e #instagramdown. I social network sono fuori uso in tutta Europa e nel Sud Est asiatico, ma disservizi, rallentamenti e accessi negati sono stati registrati un po’ in tutto il mondo. Si tratta dell’ennesimo down, che arriva un mese dopo il più lungo blackout social della storia, durato ben 14 ore: il motivo venne attribuito ad un malfunzionamento dei server e venne quindi esclusa la responsabilità di hacker.

Instagram e WhatsApp sono di proprietà di Facebook che sta lavorando all’integrazione delle piattaforme, in modo che gli utenti dell’uno o l’altro servizio possono scambiarsi messaggi tra di loro senza limite.

Valuta questo articolo