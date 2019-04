Prelievo forzoso alle ex province, AnciSicilia: “Serve una soluzione definitiva”

9 Aprile 2019 14:41

AnciSicilia: “Positiva l’assegnazione dei fondi con emendamento al decreto sblocca cantieri, ma servono provvedimenti definitivi e strutturali”

“Il prelievo forzoso esercitato dallo Stato negli ultimi anni ha portato quasi tutti gli enti intermedi a un passo dal default. Ora più che mai è, quindi, necessario un adeguato sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione Siciliana, al fine di garantire parità di trattamento rispetto alle province e alle città metropolitane del restante territorio nazionale e di favorire l’equilibrio dei relativi bilanci”.

Lo hanno detto Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’AnciSicilia. “E’ senza dubbio positivo – continua il presidente Orlando – che si vada verso una rapida assegnazione dei fondi alla Regione con un emendamento al “Decreto sblocca cantieri”, ma riteniamo anche che l’intervento finanziario prospettato dal governo nazionale e comunicato dal Sottosegretario al Ministero dell’Economia, Alessio Villarosa, possa essere solo un primo passo al quale poi dovranno seguire i necessari provvedimenti finalizzati al risanamento degli enti intermedi. In ogni caso, occorrerà definire, in accordo con la Regione Siciliana e le ex province, una soluzione definitiva e strutturale”.

