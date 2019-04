Messina, incendio nell’ex ospedale Margherita: in fiamme vecchi faldoni

24 Aprile 2019 19:33

Messina, ancora un altro incendio al Margherita: è l’ennesimo nel giro di pochi mesi

Ancora un altro incendio all’interno dell’ex ospedale Margherita. Quello avvenuto quest’oggi nell’ex nosocomio di Messina è il terzo nel giro di pochi mesi e per fortuna non si registrano feriti. La struttura è divenuta ormai dimora per i senzatetto, che spesso per scaldarsi o farsi da mangiare utilizzano ciò che trovano, compresi i faldoni delle pratiche lasciate incustodite nelle stanze. All’interno del Margherita c’è di tutto: referti medici, documenti contabili, vecchie buste paga sparse qua e là nelle stanze. Ignote al momento le cause dell’incendio, che in prevalenza ha interessato i fascicoli lasciati incustoditi. Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

