Ex collaboratore di giustizia trovato morto a Genova: aveva raccontato i dettagli della guerra tra cosche in Sicilia [NOME]

24 Aprile 2019 11:42

Ex collaboratore ucciso con un colpo di pistola in un parcheggio: l’uomo negli anni ’90 era stato un collaboratore di giustizia e aveva raccontato i dettagli della guerra tra cosche in Sicilia

Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri sera all’interno di un parcheggio di corso Dante a Chiavari, nel genovese. Il corpo senza vita, riverso a terra, era quello del 70enne Pino Orazio, ex collaboratore di giustizia di origini siciliane. Dopo il ritrovamento del corpo sono scattate subito le indagini della squadra mobile della polizia di Genova e l’autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso. Secondo le primissime ricostruzioni sembrerebbe che sul corpo, dietro l’orecchio, un piccolo foro sia compatibile con una ferita provocata da un colpo di stiletto. Negli anni ’90 Pino Orazio era vicino agli ambienti dei clan mafiosi catanesi dei Santapaola, le sue rivelazioni sono state d’aiuto per ricostruire la dinamica della guerra tra le cosche in Sicilia. Ieri sera il 70enne doveva fare rientro a casa dalla sua famiglia, che risiede in zona e ha diversi negozi di oreficeria. Sono stati i familiari ad allertare le Forze dell’Ordine, non vedendolo rientrare. Il corpo dell’uomo è stato trovato intorno alla mezzanotte con ancora addosso denaro ed effetti personali. Il cadavere è stato trasferito nell’ospedale si San Martino a Genova, in attesa dell’autopsia che verrà eseguita nelle prossime ore. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna pista, l’uomo da un decennio non era più nel programma di protezione.

Valuta questo articolo