Grande evento jazz a Reggio Calabria con ospiti internazionali nell’ambito del Play Music Festival

3 Aprile 2019 10:56

Sabato 6 aprile al Miramare di Reggio Calabria gli Italian Trio, artisti di caratura internazionale: Dado Moroni al piano, Rosario Bonaccorso al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria porteranno il grande jazz nella nostra città. The Italian Trio, progetto di indubbio valore artistico che riunisce tre esponenti storici del Jazz italiano, riconosciuti a livello internazionale.

Dado Moroni pianista di caratura mondiale e forse il più conosciuto jazzista italiano negli Stati Uniti, dove è vissuto per lunghi periodi guadagnandosi la stima generale tanto da esser chiamato a lavorare nella band di Ray Brown con l’apprezzatissima Mingus Dinasty. Eclettico, intenso, travolgente nel suo swing e nel suo fraseggio si mantiene nei binari del mainstream e del bop, con una grande radice blues.

Ha collaborato con tutti i migliori italiani e stranieri, ricercato nei migliori festival internazionali. Ha inciso oltre 50 album e CD per le più importanti e prestigiose etichette discografiche quali Sony, Concorde, Contemporary, Telarc, TCB Records, ecc. Roberto Gatto ha suonato in tutta Europa e nel resto del mondo con i suoi gruppi ed insieme ad artisti internazionali. Eleganza nel tocco, caratterizzato da un interessante ricerca timbrica, e un impeccabile tecnica esecutiva, fanno di Roberto Gatto uno dei più interessanti batteristi e compositori in Europa e nel Mondo. Numerose sono le collaborazioni con Bob Berg, Steve Lacy, Phil Woods, Michael Brecker, Joe Lovano, John Scofield, Joe Zawinul, Pat Metheny. Rosario Bonaccorso è apprezzato per il suo spirito musicale comunicativo, per una spiccata creatività e la sua solida conoscenza della tradizione. E’annoverato fra “i musicisti italiani piu´apprezzati in campo internazionale …” (Franco Fayenz, Il Giornale, per il “Teatro alla Scala” Milano) Ha inciso oltre sessanta CD per importanti case discografiche come: ECM, VIA VENETOJAZZ, BLUE NOTE, VERVE, UNIVERSAL e suonato in prestigiosi palchi internazionali tra cui New York, Tokyo, Parigi, la Scala di Milano, L’Auditorium di Roma, la Statt Opera di Vienna.

