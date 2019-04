L’Europa una vera opportunità per la Sicilia: a Capo d’Orlando il congresso internazionale

27 Aprile 2019 16:00

A Capo D’Orlando un parterre di relatori di prim’ordine per il convegno “L’Europa una vera opportunità per la Sicilia”

Il Vice Presidente della Regione Siciliana On. Gaetano Armao, la Funzionaria Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Papalia, l’Esperto in fondi europei Francesco Vallebona e Monic Galler, Manager Project Advisor European Commission, saranno tra i relatori dell’importante convegno internazionale informativo dal titolo “L’Europa una vera opportunità per la Sicilia”, organizzato da Progresso APM Consulting Sprl con l’alto patrocinio del

Parlamento Europeo ed il patrocinio del Comune di Capo D’Orlando, che si terrà al Cine teatro Rosso di San Secondo martedì 30 aprile a partire dalle 10,30. Nel parterre di autorevoli relatori, quindi, Franco Ingrillì, sindaco di

Capo d’Orlando e l’assessore al turismo, bilancio e finanziamenti europei Sara La Rosa, che apriranno i lavori, Calogero Di Carlo, Presidente Rete Universitas Centro Studi Olympo, Bianca Fachile e Margherita Giardina, dirigenti scolastici degli istituti superiori “Merendino” e “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando e Massimo Romagnoli, Government Relations & Public Affairs presso la Commissione e il Parlamento Europeo. Le conclusioni saranno affidate all’On. Salvatore Cicu, Componente della Commissione REGI al Parlamento Europeo. Ai lavori, che riguarderanno in particolare il Parlamento Europeo, il Piano Juncker – Invest EU ed i Fondi Diretti della Commissione Europea, saranno

presenti gli studenti delle scuole orlandine, numerosi sindaci ed amministratori del comprensorio tirrenico – nebroideo della provincia di Messina, esponenti degli ordini professionali e liberi professionisti, rappresentanti della società civile, delle forze dell’ordine e delle associazioni del territorio.

