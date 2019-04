L’esorcista don Mattatelli: “Sfera Ebbasta mi cita in una sua canzone, ma non ho paura di lui. Mi fa compassione”

9 Aprile 2019 11:16

Don Antonio Mattatelli, esorcista, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

L’esorcista, il più giovane della Chiesa Cattolica, è tornato a parlare di Sfera Ebbasta. Parlando del rapper dopo la strage di Corinaldo, disse che dietro Sfera Ebbasta c’era Satana: “Mi cita in una sua canzone, Mademoiselle. Mi meraviglia abbia avuto quasi dieci milioni di visualizzazioni. E’ seguitissimo. E’ impressionante. Però non mi fa paura. La parola paura non esiste nel mio vocabolario. Non identifico Sfera Ebbasta con il diavolo. E anche se fosse il diavolo, non mi spaventerebbe. Questo ragazzo mi fa paternamente compassione. Perché idolatrizza la trasgressione. Non ha capito che al giorno d’oggi la vera trasgressione per i giovani è lasciarsi vincere dall’amore di Dio. Comportarsi in modo normale. La vera trasgressione per i giovani di oggi non è mettere i jeans strappati, ma un paio di pantaloni interi. Non è trasgressivo farsi tatuare tutto il corpo, così da sembrare dei quadri ambulanti, oppure riempirsi di piercing e orecchini. Ormai lo fanno tutti. Questo non è trasgressivo. La vera trasgressione ormai è amare Dio e il prossimo in modo normale. Se uno si vuole sballare, può sballarsi con la preghiera. La preghiera ha una forza impressionante. Solo chi prega sa”.

L’esorcista, poi, ha parlato di Fedez: “Alcuni gli hanno consigliato di farsi esorcizzare? Fedez, che poi si chiama Federico, è originario della Basilicata. I genitori sono di Lago Pesole, qui vicino. Lui è lucano, anche se non si direbbe. In fin dei conti è una pedina di un qualcosa più grande di lui. Uno che va in un supermercato per fare una festa e butta cavolfiori, banane, e altro cibo, perché lo fa? Dietro questo meccanismo c’è Satana. Dietro questo modo di intendere la vita c’è sicuramente Satana. Fedez avrebbe bisogno di aiuto spirituale. Di una buona confessione. Se vuole venire, visto che siamo paesani, potrebbe confessarsi anche in dialetto con me. Ci vorrebbe una bella confessione sia per lui che per Chiara Ferragni. Dietro ai numeri giganteschi che fanno gli influencer c’è Satana. L’unico vero influencer dovrebbe essere Dio”.

Su Chiara Ferragni: “Io non dico che c’è Satana dietro a una persona. C’è Satana dietro a un meccanismo. Non penso che Chiara Ferragni abbia bisogno di un esorcismo. Chiara Ferragni influenza milioni di persone solo perché ha un faccino da dea greca con gli occhi color cielo. E’ molto bella, ma non dovrebbe contare la bellezza fisica. Conta la bellezza interiore. Se il valore assoluto diventa l’apparenza e per fare soldi devo essere bello, in che mondo viviamo? E quando la Ferragni, tra 100 anni, avrà una malattia o diventerà decrepita che farà? Chiederà l’eutanasia? E’ il sistema dei valori che è marcio”.