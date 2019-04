Elezioni Vibo Valentia, venerdì assemblea degli iscritti Pd

2 Aprile 2019 13:36

Elezioni Vibo Valentia, ieri il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, ha incontrato il coordinamento cittadino

Nella serata di ieri il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano, ha incontrato il coordinamento cittadino di Vibo Valentia. Erano presenti il consigliere regionale Michele Mirabello, il segretario provinciale Enzo Insardá, Pino Ceravolo, Antonio Iannello, Michelangelo Miceli, unico assente per impegni in commissione Lavoro il deputato Antonio Viscomi. Al termine della discussione, all’unanimità, si è deciso di convocare l’assemblea degli iscritti del Pd di Vibo che saranno poi chiamati a votare le proposte che emergeranno dal dibattito. “Abbiamo deciso – spiega Graziano – di convocare gli iscritti per il pomeriggio di venerdì in modo che ci sia tutto il tempo per un’ampia discussione, in cui tutti potranno esprimere la propria visione poi si vota e da quel momento in poi tutti dovranno remare nella stessa direzione”.

Valuta questo articolo