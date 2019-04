Elezioni San Luca: Klaus Davi definisce la lista: “mancano solo gli ultimi ritocchi”

3 Aprile 2019 14:08

Elezioni, mancano solo gli ultimi ritocchi e ci siamo: la lista Klaus Davi per San Luca è pronta

Mancano solo gli ultimi ritocchi e ci siamo: la lista Klaus Davi per San Luca è pronta. Ad annunciarlo è lo stesso massmediologo: “Quelli che dicevano che scherzavamo dovranno ricredersi. Abbiamo fatto un piccolo miracolo democratico. Abbiamo occupato lo spazio abbandonato dai partiti omertosi. L’assenza dei rappresentanti della politica nazionale e “istituzionale” è più aberrante ancora dei codici delle mafie. Le piccole marce siamo capaci di farle tutti ma poi bisogna metterci la faccia. Noi ce la mettiamo. Con noi non si dirà più che a San Luca non c’è lo Stato“. Klaus Davi ha aggiunto: “A giorni sarà pronto anche il logo: semplice e diretto. Dopodiché fisseremo la data per la raccolta firme. Sono contento di competere con Bruno Bartolo, un galantuomo che ama sinceramente San Luca. Ci misureremo con civiltà sulle proposte”. E conclude: “Sono deluso dai partiti ma in particolare dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle che del riscatto di San Luca avrebbero dovuto fare una bandiera. Invece sono stati scandalosamente e vergognosamente silenti. In questo si sono dimostrati alleati dei radical chic e dell’informazione nazionale che hanno umiliato questo territorio con vergognosi stereotipi. Ma con noi le cose cambieranno…”

