Elezioni Europee, ecco i sondaggi: Lega e Movimento 5 Stelle in calo, cresce il Partito Democratico [DATI]

30 Aprile 2019 11:52

Elezioni Europee: i sondaggi segnalano un calo delle forze di governo, Lega e Movimento 5 Stelle, ed una crescita dei partiti di opposizione

I sondaggi per le Elezioni Europee sembrano chiare. Secondo la rilevazione effettuata da Swg per il Tg di Enrico Mentana, a scendere sono i partiti di Governo (sia il Movimento 5 Stelle che la Lega). E’ chiaro che Di Maio e Salvini stanno pagando i continui battibecchi, gli scontri e la poca chiarezza su vari provvedimenti. Il partito di Salvini scenderebbe al 31,6%, 0,7 punti in meno rispetto a una settimana fa, mentre il M5S perde mezzo punto e si ferma 21,8%. Sorpassato dal Partito Democratico di Zingaretti che sarebbe il secondo partito e si attesterebbe al 22,5%. In salita anche Forza Italia all’8,8% e Fratelli d’Italia al 5%. La Sinistra è data al 3,1%, +Europa al 2,9%, Europa Verde all‘1,5%.

