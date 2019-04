Elezioni Europee, Meloni (Fdi): “dopo le festività pasquali grande comizio in Calabria”

22 Aprile 2019 17:11

Elezioni Europee, Meloni: “dopo le festività pasquali si riparte da un grande comizio in Calabria, per parlare di sud. Perchè il sud è una questione nazionale, non meridionale”

“Dopo le festività pasquali si riparte da un grande comizio in Calabria, per parlare di sud. Perchè il sud è una questione nazionale, non meridionale. Alle elezioni europee Fratelli d’Italia prenderà più di quanto previsto da tutti i sondaggi” e dopo il voto “se va bene Fratelli d’Italia, se si vede che anche a livello nazionale c’è un’altra maggioranza possibile, Lega e Fdi, allora si apre lo spazio per un governo che faccia davvero gli interessi dell’Italia. Libero dai Cinquestelle”. Lo ha detto in una intervista al Ssecolo d’Italia il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Cosa ha in mente Mattarella non lo so, ma penso che non avrebbe altra scelta che far votare. Voglio vedere chi lo sostiene un altro governo Monti dopo i disastri del primo”, conclude.

Valuta questo articolo