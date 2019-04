Elezioni Europee: ecco le liste ammesse nella Circoscrizione Sud [ELENCO]

17 Aprile 2019 23:06

Elezioni Europee: sono 17 le liste di candidati presentate all’Ufficio elettorale della Corte d’Appello di Napoli per la circoscrizione Italia Meridionale

Sono 17 le liste di candidati alle elezioni europee presentate all’Ufficio elettorale della Corte d’Appello di Napoli per la circoscrizione Italia Meridionale (che comprende le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria). Due le liste al momento escluse: quella dei “Gilet Arancioni” e del “Popolo delle Partite Iva”. In entrambi i casi non è stato accertato un collegamento con un gruppo parlamentare uscente, circostanza che renderebbe necessaria la presentazione di 30mila sottoscrizioni.

Le liste ammesse sono 15: Partito comunista, Popolari per l’Italia, Partito democratico, Lega e La Sinistra presentate ieri, Partito Pirata, Più Europa, Popolo della Famiglia, Partito Animalista, Casapound, Europa Verde, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle quelle depositate oggi entro le ore 20, termine ultimo per la presentazione delle liste.

(AdnKronos)

