Elezioni Europee, ecco i candidati di Forza Italia per Sicilia e Sardegna: “equilibrio perfetto operato da Berlusconi”

17 Aprile 2019 16:25

Elezioni europee, ecco i candidati di Forza Italia per la circoscrizione Isole

È ufficiale, la lista per la circoscrizione Isole di Forza Italia è formata da Silvio Berlusconi (capolista), Gabriella Giammanco, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Giuseppe Milazzo, Giorgia Iacolino, Saverio Romano e l’assessore del Comune di Messina Dafne Musolino.

La deputata messinese Matilde Siracusano: “tutti compatti intorno al Presidente Berlusconi”

“Faccio il mio in bocca al lupo ai candidati siciliani presenti nella lista di Forza Italia per la Circoscrizione insulare. Un plauso al Coordinatore regionale, Gianfranco Micciché, per il lavoro svolto con la solita dedizione e determinazione in tutte le delicate fasi che compongono la definizione della lista nella quale figurano: Silvio Berlusconi, Giuseppe Milazzo, Gabriella Giammanco, Dafne Musolino, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Saverio Romano e Giorgia Iacolino. Adesso tutti uniti e compatti intorno al presidente Berlusconi. È il momento di dimostrare radicamento ai valori fondanti che contraddistinguono Forza Italia, è il momento della fedeltà assoluta ai nostri colori e soprattutto al nostro Presidente, è il momento di superare gli individualismi e di fare squadra, senza se e senza ma“. A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, a seguito dell’ufficializzazione dei candidati di Forza Italia per il Collegio insulare della prossima tornata elettorale europea.

Mancuso: “Equilibrio perfetto e puntuale”

“Non avevamo dubbi circa la coerenza e il riconoscimento di una rappresentanza del partito in seno alla lista, la quale è espressione di un radicamento sul territorio. Senza nulla togliere ad altri aspiranti candidati non inclusi in lista, i nomi presenti, a cominciare dalla scelta del Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano, Giuseppe Milazzo, offrono un equilibrio perfetto e puntuale alle scelte operate dal nostro presidente, Silvio Berlusconi”. Commenta il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, Michele Mancuso.

