Elezioni Europee, Corrao (M5S): “In Sicilia e Sardegna puntiamo al 35%”

12 Aprile 2019 20:51

Elezioni Europee, l’europarlamentare Corrao di nuovo in corsa: “L’obiettivo 35% in Sicilia e Sardegna, credo sia assolutamente possibile”

“L’obiettivo è prendere il 35% in Sicilia e Sardegna e credo sia assolutamente possibile. Io farò di tutto per fare scattare il terzo seggio”. A dirlo all’Adnkronos è Ignazio Corrao, europarlamentare uscente del M5S e nuovamente in corsa per le elezioni europee di maggio. Alle Europee del 2014, prima volta in cui il Movimento si presentava a Strasburgo, i Cinquestelle ottennero in totale il 21,16%. In Sicilia e Sardegna il 27,1%. “Se la gente va a votare possiamo prendere tranquillamente anche il 40%” afferma Corrao. L’unico problema potrebbe essere l’astensionismo ma, sottolinea, “se riusciamo a lavorare bene sulla partecipazione, sono sicuro che possiamo mantenere numeri alti“. Nessuna preoccupazione dunque per i recenti cali di consenso alle amministrative – “sono elezioni diverse” dice -, né tanto meno sul fatto che l’alleanza al governo nazionale con la Lega, e gli inevitabili compromessi, possano aver deluso una parte degli elettori del Movimento. “E’ stato un atto di responsabilità e sono sicuro che gli italiani lo sanno riconoscere – afferma – Abbiamo chiesto a entrambe le forze politiche che potevano darci i numeri di sederci e fare un contratto di governo: Il Pd ha mangiato pop corn e propone disegni di legge per aumentarsi gli stipendi, la Lega si è seduta al tavolo“. E aggiunge: “Come può essere una colpa prendersi la responsabilità di cambiare le cose? Il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione, cercare di sbloccare i cantieri, superare la Fornero… sono tutte cose concrete con cui stiamo tentando di migliorare la vita degli italiani. Certo, poi quando si governa è tutto più difficile…“. (Adnkronos)

