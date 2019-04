Elezioni Europee 2019: concluse le operazioni di consegna dei simboli [INFO e DETTAGLI]

11 Aprile 2019 10:00

Elezioni Europee 2019: sono 47 i contrassegni depositati al Viminale al termine delle operazioni di consegna

Sono 47 i contrassegni depositati al Viminale per le elezioni Europee 2019 alle 16 dell’8 aprile 2019, termine delle operazioni di consegna. I partiti e i gruppi politici i cui contrassegni saranno stati ammessi potranno presentare le liste dei candidati nei giorni di martedì 16 aprile e di mercoledì 17 aprile dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso le cancellerie delle Corti di Appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, sedi degli Uffici elettorali circoscrizionali. Le consultazioni per l’elezione dei membri italiani del Parlamento Europeo si svolgeranno in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali in oltre 3800 comuni, con le elezioni suppletive in due collegi uninominali del Trentino-Alto Adige per la Camera dei deputati e le elezioni per il Presidente e il Consiglio regionale del Piemonte.

Si voterà nella sola giornata di domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 23.00.

Per il Parlamento europeo l’Italia eleggerà 76 deputati, di cui ● 20 spettano alla circoscrizione nordovest (Piemonte-Valle d’Aosta-Lombardia-Liguria), ● 15 alla circoscrizione nordest (Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia-Emilia Romagna), ● 15 alla circoscrizione centro (Toscana-Umbria-Marche-Lazio), ● 18 alla circoscrizione sud (Abruzzo-Molise-Campania-Basilicata-Puglia-Calabria), ● 8 alla circoscrizione isole (Sicilia-Sardegna).

