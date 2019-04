Elezioni Europee 2019, ecco la lista del Partito Democratico [NOMI]

11 Aprile 2019 21:28

Elezioni Europee 2019, Zingaretti presenta la lista dei candidati dem che viene approvata senza contrari ma con 30 astenuti

Si prepara il Pd in vista delle elezioni europee del prossimo 16 maggio. Oggi il segretario Nicola Zingaretti ha presentato i suoi nomi alla direzione nazionale, che ha approvato con 30 astenuti (area Lotti-Guerini e l’area Giachetti) e nessun voto contrario. La lista è composta da 76 candidati, di cui 39 donne e 37 uomini (un terzo non iscritti al partito) e sono presenti solo due di Articolo 1-Mdp (Massimo Paolucci e Cecilia Guerra). “Anche la migliore idea per affermarsi ha bisogno della forza e dell’unità per essere credibili – ha detto Nicola Zingaretti in Direzione -. Noi non abbiamo fatto la scelta di presentare la lista del Pd e basta. Ma di presentare una lista e di mettere il Pd al servizio della costruzione di una lista unitaria che tentasse di essere molto innovatrice e anche rispetto alle tradizionali famiglie europee. Di fronte al rischio che il prossimo parlamento abbia una maggioranza inquietante, bisogna fare un salto di qualità e mettere in campo un nuovo progetto per affrontare le europee. Questo il cuore di quello che abbiamo fatto, senza guardare al passato”, conclude.

