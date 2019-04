Elezioni Corigliano-Rossano: inizia la campagna elettorale M5S, Claudio Fiorentino candidato sindaco

25 Aprile 2019 12:15

Elezioni Corigliano-Rossano: certificata la lista del Movimento 5 Stelle. Ufficiale anche il candidato sindaco portavoce: sarà Claudio Fiorentino

A Corigliano-Rossano inizia la campagna elettorale M5s. “I vertici del MoVimento hanno certificato la lista con i nomi dei candidati che hanno dato la loro disponibilità ad affrontare le prossime amministrative di maggio-ha dichiarato il candidato sindaco Claudio Fiorentino- Con questo atto viene sancito anche l’inizio ufficiale della nostra campagna elettorale anche se nelle scorse settimane, con l’iniziativa “la città che vorrei”, abbiamo raccolto tante informazioni utili per elaborare il programma elettorale da presentare alla cittadinanza”.

Il candidato sindaco e la sua squadra hanno espresso soddisfazione per questo primo risultato raggiunto. “Siamo consapevoli – affermano – di poter continuare a dare il nostro contributo al rilancio di Corigliano Rossano, terza città della Calabria per dimensione di popolazione. Continueremo nel solco del cambiamento già aperto a livello di Governo centrale. Siamo certi di avere una squadra unita per portare il cambiamento che stiamo vedendo a livello nazionale anche in quello locale. Le polemiche di questi giorni non solo non ci hanno toccato e scalfito ma hanno saldato il gruppo”. Nei prossimi giorni verranno rese note le iniziative pubbliche in programma.

Valuta questo articolo