Elezioni comunali in Calabria, al voto 137 comuni. Vibo Valentia unico capoluogo provincia [DETTAGLI]

27 Aprile 2019 22:21

Elezioni comunali in Calabria, al voto 137 comuni. Vibo Valentia è l’unico capoluogo di provincia chiamato al voto che torna alle urne anzitempo per le dimissioni del sindaco, Elio Costa,

Elezioni comunali in Calabria- Saranno 137 i comuni che andranno al voto il 26 maggio per il rinnovo dei consigli comunali. Gli elettori chiamati alle urne saranno 525 mila. Cinque i centri con popolazione superiore a 15 mila abitanti dove potrebbe essere necessario il turno di ballottaggio che si terrà il 9 giugno: a Vibo Valentia, unico capoluogo di provincia chiamato al voto, sono quattro candidati a sindaco: Maria Limardo (Centro/Destra), Stefano Luciano (Partito Democratico), Domenico Santoro (Movimento 5 Stelle) e Francesco Belsito (Fare). Alla competizione elettorale di Vibo non sarà presente alcuna lista della Lega. Si vota poi per la prima volta a Corigliano Rossano, frutto della fusione tra i due centri dello Jonio cosentino. Sono chiamati al voto, inoltre, i cittadini di Montalto Uffugo, Rende e Gioia Tauro. Il più piccolo comune chiamato al voto è Sant’Alessio in Aspromonte, che ha solo 323 elettori. Molte le liste civiche più o meno riconducibili agli schieramenti politici nazionali, mentre i simboli dei partiti tradizionali saranno presenti solo nei centri maggiori.

