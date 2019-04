Elezioni Amministrative in Sicilia, l’assessore Falcone: “Buon lavoro ai sindaci del centrodestra”

29 Aprile 2019 17:59

Amministrative in Sicilia, Falcone: “Buon lavoro ai sindaci di Motta, Zafferana e Ragalna e agli eletti del centrodestra”

“Congratulazioni ai riconfermati sindaci di Motta Sant’Anastasia, Anastasio Carrà, e Ragalna, Salvatore Chisari. La fiducia degli elettori giunge a riprova della qualità del percorso amministrativo intrapreso in quei Comuni, percorso che continuerà a esprimersi nei prossimi cinque anni. Rivolgiamo poi sentiti auguri di buon lavoro al neoeletto sindaco di Zafferana Etnea Salvo Russo. Per la sua compagine si è registrata una larga affermazione elettorale, viatico per dare un seguito alla virtuosa eredità dell’uscente Alfio Vincenzo Russo”.

Lo dichiara Marco Falcone, deputato regionale e commissario di Forza Italia per Catania e provincia, commentando l’esito delle tornata di Amministrative di domenica 28 aprile nel Catanese.

“Vogliamo infine ringraziare Ezia Carbone per l’impegno, la qualità è il coraggio messo in campo nella campagna elettorale ad Aci Castello. Assieme a Salvatore Bonaccorso, eletto al consiglio per Forza Italia, e agli altri neoconsiglieri Salvo Tosto e Giorgio Sabella, siamo certi che saprà dare voce alle istanze dei cittadini che si riconoscono nel centrodestra“.

