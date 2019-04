Elezioni amministrative in Sicilia: i DATI dell’affluenza alle urne alle 19 nel messinese

28 Aprile 2019 20:00

Elezioni Amministrative in Sicilia, comuni del messinese al voto: i dati dell’affluenza alle urne alle ore 19

Si vota in 34 comuni in Sicilia per il rinnovo dei consigli comunali. Dalla Regione Sicilia arrivano i dati delle 19:00. Nell’area metropolitana di Messina i comuni al voto sono: Brolo, Condrò, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora e Tortorici. Finora hanno votato 16.969 pari al 55,40% degli elettori.

L’affluenza più alta si è registrata a Brolo con il 64,65% e Condrò con il 59,81% degli elettori. A Mandanici hanno votato il 53,34% degli elettori. A Forza D’Agrò l’affluenza è del 44,92%, a Leni del 12,98%, a Longi del 46,27%, ad Oliveri del 49,22%, Rometta del 52,42%, Spadafora 56,07% e Tortorici del 54,46%. Urne aperte fino alle 23.

