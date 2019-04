Elezioni amministrative in Sicilia: domani al voto 34 comuni, Caltanissetta unico capoluogo alle urne

27 Aprile 2019 22:34

Elezioni amministrative in Sicilia: domani sono chiamati al voto 34 comuni, di cui 7 con il sistema proporzionale e 27 con quello maggioritario

Domani si svolgeranno in Sicilia le elezioni amministrative. Sono chiamati al voto 34 Comuni, di cui 7 con il sistema proporzionale e 27 con quello maggioritario, per una popolazione complessiva di 496.350 cittadini. Si vota dalle ore 7 alle 23 e lo scrutinio inizierà nella stessa giornata, al termine delle operazioni di voto. L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 12 maggio dalle ore 7 alle 23. Anche in questo caso, lo scrutinio avrà inizio subito dopo il completamento delle operazioni di voto. Caltanissetta è l’unico capoluogo di provincia che andrà alle urne e dove si voterà, come in altri 6 comuni, con il maggioritario a doppio turno: l’eventuale ballottaggio (necessario se nessuno dei candidati ottiene almeno il 40% di consensi) si svolgerà il 12 maggio. L’arrivo nell’isola, nei giorni scorsi, di Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, dà la misura di quanto queste elezioni siciliane sia importante. A Caltanissetta la Lega presenta un proprio candidato, Oscar Aiello. A Bagheria il candidato uscente del M5S, Patrizio Cinque, non si ricandida e lascia a Romina Aiello, assessore della sua giunta, il compito di sfidare Gino Di Stefano, sostenuto dal Centro/Destra. A Castelvetrano, comune sciolto per mafia due anni fa, il Pd punta su Pasquale Alamia. Infine Monreale, dove tra i 7 candidati c’e’ anche l’uscente Pietro Capizzi, appoggiato da una parte del Pd e da pezzi del centrodestra.

