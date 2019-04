26 Aprile 2019 20:22

Elezioni amministrative, piazza di Caltanissetta piena a metà per Di Maio

Il vicepremier Luigi Di Maio è arrivato sul palco di piazza Umberto a Caltanissetta da dove terrà il comizio per sostenere la candidatura di Roberto Gambino. Sul palco ci sono anche il leader grillino in Sicilia Giancarlo Cancelleri e la sorella Azzurra Cancelleri, deputata nazionale. La piazza non è piena come ieri: quando per Salvini, salito sullo stesso palco, è stato un bagno di folla.

