Elezioni a Spadafora, Lillo Pistone presenta la lista: ecco tutti i candidati e gli assessori designati

3 Aprile 2019 14:06

Elezioni Spadafora, consegnata la Lista “Rinasce Spadafora – Lillo Pistone Sindaco”. Pistone: “Adesso presenteremo alla cittadina il nostro programma”

E’ stata presentata stamane la lista ufficiale dei candidati di “Rinasce Spadafora – Lillo Pistone Sindaco”. “Abbiamo ufficializzato e concluso le procedure di presentazione della nostra lista che rappresenta il vero futuro di rinascita per Spadafora. Oggi più che mai sono orgoglioso della scelta che ho intrapreso scendendo in campo per il bene della comunità spadaforese. Abbiamo bisogno di riprendere in mano il futuro della nostra cittadina, intervenendo subito sulla ripresa dell’economia, del turismo e per creare occasioni di formazione e lavoro per i nostri giovani. Nessuno deve più andar via da Spadafora, anzi. Con la riorganizzazione degli interventi ordinari di pulizia e decoro, finora dimenticati dall’amministrazione uscente, faremo in modo che Spadafora torni a diventare protagonista. C’è bisogno di un sindaco e di consiglieri a tempo pieno! Non di amministratori part-time che si ricordano di ripulire la cittadina solo quando si avvicinano le elezioni!”-ha detto il candidato sindaco Lillo Pistone.

A scendere in campo accanto al candidato sindaco sono:

1) GIACOBBO GIUSEPPINA detta “Pinella

2) BOTTARO JESSICA

3) BOTTARO MARA

4) LOMBARDO GIUSY

5) D’ANGELO MARIA PIA

6) CURRO TINDARA

7) CANTILONNE ALESSANDRO

8) FARSACI NINO

9) CRINITI GIOVANNI

10) GALLETTA ANDREA

11) GIANNONE PASQUALINA

12) GIACOBBO ANDREA

ASSESSORI DESIGNATI:

1) GIACOBBO GIUSEPPINA

2) MICELI ANTONINO

Valuta questo articolo