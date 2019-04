Earth day Nebrodi: da Milazzo a Capo d’Orlando per la Giornata Mondiale della Terra

15 Aprile 2019 17:07

Al via la quinta edizione di “Earth Day Nebrodi”, la manifestazione organizzata per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con una serie di iniziative e attività pensate per coinvolgere e sensibilizzare il mondo della scuola, del volontariato e del privato sociale sui temi della tutela dell’ambiente

E l’associazione ‘Gentili con la Terra’ ripropone ‘Earth Day Nebrodi’, manifestazione ideata e organizzata da Francesca Molica Colella e Patrizia Damiano, giunta alla 5^ edizione, che prenderà il via il prossimo 22 aprile 2019 da Gigliopoli a Milazzo, per proseguire a Capo d’Orlando, dal 26 al 28 aprile, con “Earth Day Nebrodi – Capo d’Orlando per la Terra 2019”.

L’evento, che coinvolge scuole, istituzioni e privato sociale, si avvale della partecipazione e collaborazione dei cittadini, degli studenti e dei volontari di Capo d’Orlando, Brolo, Patti, Milazzo e dei Nebrodi.

Per tre giorni il territorio dei Nebrodi potrà così contribuire a “ridare” alla Terra, sensibilizzando l’opinione pubblica al rispetto delle nostre risorse naturali e tradizionali, per la conservazione delle risorse naturali, contro l’esaurimento delle risorse non rinnovabili.

Tra gli obiettivi: contrastare gli effetti negativi delle attività dell’uomo, la distruzione di habitat fondamentali come i boschi, l’errato riciclo dei materiali, l’uso di prodotti chimici dannosi, per la protezione delle specie minacciate, del territorio e delle tradizioni dei Nebrodi e del Pianeta.

