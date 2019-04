D’Uva (M5S): “Nemo Sud eccellenza di Messina, i senatori troveranno risposta ai loro quesiti”

9 Aprile 2019 19:34

D’Uva (M5S): “Da messinese posso testimoniare l’impegno e l’abnegazione del personale di Nemo Sud”

A poche ore dalle dichiarazioni rilasciate dalla senatrice pentastellata Grazia D’Angelo, che per Nemo Sud annuncia la convocazione di un tavolo con tutte le parti interessate, anche il portavoce alla Camera D’Uva esprime la sua posizione in merito all’interrogazione parlamentare presentata dai 18 senatori del M5S. D’Uva si dice certo che “i senatori che hanno presentato l’atto ispettivo troveranno risposte ai loro quesiti nelle sedi opportune”. E aggiunge: “Da messinese ho visto nascere, partecipando anche all’inaugurazione, il Centro Clinico ‘Nemo Sud’ e posso testimoniare l’impegno profuso da sempre nella cura dei pazienti. In seguito, da deputato, ho visitato la struttura trovando sempre conferma dell’abnegazione e della dedizione da parte di chi ci lavora. Il Nemo Sud rappresenta un’eccellenza per il Sud Italia di cui ne sono grati pazienti, familiari e cittadini”.

Valuta questo articolo