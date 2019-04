Alleanze tra trafficanti di droga e ‘ndrangheta: blitz a Catania, 21 arresti

4 Aprile 2019 07:32

Catania: scoperte alleanze criminali tra trafficanti di droga ed esponenti delle cosche di ‘ndrangheta calabresi

Scoperte alleanze criminali tra trafficanti di droga catanesi ed esponenti delle cosche di ‘ndrangheta calabresi nell’ambito dell’operazione della Polizia di Stato di Catania: su delega della procura, ha eseguito un provvedimento restrittivo per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione ai fini di spaccio delle medesime sostanze.

Le indagini condotte dalla Squadra mobile hanno evidenziato l’esistenza di due distinti gruppi attivi nel traffico di droga, portando alla luce alleanze criminali tra narcotrafficanti catanesi con esponenti delle ‘ndrine calabresi per l’approvvigionamento di cocaina e con palermitani per l’acquisto di marijuana.

Ventuno gli arresti.

Valuta questo articolo