Scoperto deposito di droga a Catanzaro: cocaina e hashish nascoste sotto terra

Trovato un altro deposito di sostanze stupefacenti a Catanzaro: la droga e nascosta sotto terra, nei pressi di una stazione di servizio

Nel corso dei frequenti controlli dei Carabinieri della Compagnia di Catanzaro, particolarmente intensificati, nelle ultime settimane, nell’ambito delle numerose iniziative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di S. Maria hanno effettuato un servizio di polizia giudiziaria nella zona Sud del Capoluogo, in particolare nell’area di Viale Isonzo, notoriamente interessata dal fenomeno. Sono stati setacciati molteplici terreni gravitanti nella predetta area ed è stato così che le ricerche dei militari dell’Arma hanno consentito di scoprire un deposito di droga, interrato nelle immediate vicinanze di una stazione di servizio. Il covo, all’interno del quale era custodito un panetto di Hashish da 100 grammi unitamente ad una piccola scorta di Cocaina del peso di 7 grammi, rinvenuto pochi giorni fa, si aggiunge al ritrovamento di un altro deposito di droga e munizioni effettuato la settimana scorsa sempre dai Carabinieri della locale Stazione di S.Maria, costantemente presente e impegnata in un attento controllo del territorio. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sottratta all’illecito mercato e sottoposta a sequestro.