Dopo 56 anni torna dove venne ucciso il fidanzato messinese: il carabiniere morì in una sparatoria in Sardegna [NOMI]

28 Aprile 2019 00:32

Basilia Scaffidi Lallaro, 85enne e residente a Genova, è arrivata in Sardegna, dopo 56 anni, per deporre un mazzo di fiori nel punto in cui l’amato aveva perso la vita

Tornò in una bara a Piraino, nel messinese, a 29 anni, un carabiniere, Carmelo Natoli Scialli, ucciso nel 56 anni fa. Ad aspettarlo, in lacrime, la fidanzata. Il giovane venne ucciso in una sparatoria a Orgosolo, in provincia di Nuoro. Oggi, Basilia Scaffidi Lallaro, 85enne e residente a Genova, è arrivata in Sardegna per deporre un mazzo di fiori nel punto in cui l’amato aveva perso la vita. Nel viaggio fu accompagnata dalla figlia Antonella. “Ci amavamo tanto fin da quando eravamo ragazzini, aspettavamo il compimento dei 30 anni per sposarci”, racconta all’ANSA. “Ma il destino ha deciso altro per noi. Dentro di me è rimasto il vuoto incolmabile e il peso di quella tragedia che mi ha segnato per sempre. Prima che la salute mi abbandoni sono voluta venire a Orgosolo con mia figlia per immergermi nel luogo dove Carmine ha passato le ultime ore di vita, per sentire l’aria che lui ha respirato prima di morire e per deporre un mazzo di fiori nel punto in cui ha versato il suo sangue. Ora mi sento in pace con me stessa, mi sono liberata di un peso”, conclude.

