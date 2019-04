Donna uccisa in Calabria, ennesimo femminicidio: era incinta, forze dell’ordine cercano il marito in fuga [LIVE]

16 Aprile 2019 15:03

Donna uccisa in Calabria: gli inquirenti continuano a cercare il marito della vittima, Giovanni De Cicco, di cui si sono perse le tracce

Era incinta Romina Ianicelli, la donna di 44 anni trovata morta stamani dai parenti nel suo appartamento, a Cassano Ionio. Gli inquirenti continuano a cercare il marito della vittima, Giovanni De Cicco, di cui si sono perse le tracce. Sul posto, per le indagini, e’ arrivato il procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, che ha chiarito alcuni aspetti sulla scena del delitto. “Sicuramente – ha detto all’AGI – al momento possiamo dire che e’ stata usata un’arma impropria. Stiamo cercando di capire cosa sia successo perche’ nell’appartamento c’era molta confusione e non sappiamo ancora se sia stata creata prima o dopo il delitto. Sono le prime attivita’ e dobbiamo lavorarci su”. Sull’eventualita’ che ci sia stata una lite, Facciolla ha risposto: “Potrebbe esserci stata o potrebbe essere stata simulata o qualcuno potrebbe aver creato confusione per cercare qualcosa“. Al momento, comunque, non emergono, ha detto il magistrato, elementi che possano ricondurre il delitto alla criminalita’.

Donna uccisa in Calabria, il procuratore: “usata arma impropria”

Romina Iannicelli la donna uccisa nella notte a Cassano allo Jonio sarebbe stata colpita mortalmente non a coltellate come si era appreso in precedenza ma “da un’arma impropria e non convenzionale“. Lo ha detto all’ANSA il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla che coordina le indagini affidate al sostituto Valentina Draetta. Il magistrato ha “escluso categoricamente” che l’omicidio della donna, che aveva anche qualche precedente per reati legati allo spaccio di droga, possa essere riconducibile a questioni di criminalita’ organizzata. Gli investigatori dell’Arma in queste ore hanno sentito alcune persone. Ancora irreperibile il marito della donna, Giovanni De Cicco. In casa con la coppia vive anche l’anziana madre dell’uomo che e’ stata accompagnata per essere sentita in caserma. Da quanto si e’ appreso l’abitazione e’ stata trovata in disordine.

