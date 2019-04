Domenica delle Palme: ecco cosa si celebra e perchè si utilizzano i rami di ulivo

14 Aprile 2019 00:00

Domenica delle Palme: in questa festività si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla con i rami di ulivo

Domenica delle Palme- Con questa festività si ricorda l’entrata di Gesù a Gerusalemme accolto dalla folla con i rami di ulivo. In questa data inizia tradizionalmente la Settimana Santa durante la quale si rievocano gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo. Sono tre i momenti cardini: il Giovedì Santo, con la lavanda dei piedi di Gesù ai discepoli, il Venerdì Santo con la passione di Cristo e la Domenica di Resurrezione. L’episodio della Domenica delle Palme rimanda alla celebrazione della festività ebraica di Sukkot, la “festa delle Capanne”, in occasione della quale i fedeli arrivavano in pellegrinaggio a Gerusalemme e salivano al tempio. Ciascun fedele portava in mano e sventolava il lulav, un piccolo mazzetto composto dai rami di tre alberi, la palma, il mirto, e il salice.

