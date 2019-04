Disoccupazione, Sicilia maglia nera: “situazione drammatica”

30 Aprile 2019 19:43

Confintesa Sicilia: “Situazione occupazionale estremamente drammatica nell’Isola”

“La situazione in Sicilia è drammatica a causa degli alti livelli record raggiunti dalla disoccupazione. Non esiste più quella cultura che punta al lavoro produttivo ed è sempre più netto il divario tra Nord e Sud. I nostri giovani, anche quelli più brillanti, sono costretti a fuggire alla ricerca di un futuro migliore. Nella nostra Sicilia non c’è speranza di trovare lavoro né di avere la possibilità di tornare una volta fatta esperienza fuori. Ecco perché è necessario invertire questa tendenza, evitando questo divario. La cultura dell’investimento nel capitale umano è l’unico modo per ridare dignità, ai lavoratori siciliani” dichiarano così Domenico Amato e Antonio Russo di Confintesa alla vigilia della Festa del Lavoro.

