Differenziata a Messina: arriva la raccolta porta a porta, ecco come funzionerà

“L’ordinanza appena presentata

– ha spiegato il presidente Lombardo – è destinata a tutti gli amministratori di condominio che operano sull’intera città, i quali devono ricevere per conto e nell’interesse del condominio di cui hanno la legale rappresentanza, i contenitori corrispondenti al numero di utenze attive residenti nel condominio amministrato e devono altresì fornire un apposito elenco delle utenze per le quali l’amministratore riceve la consegna degli appositi contenitori. Gli stessi saranno forniti dal gestore del servizio MessinaServizi e concessi in comodato d’uso all’utenza condominiale, la quale dovrà farne uso esclusivamente privato, esponendoli secondo il calendario di raccolta, soltanto nelle aree condominiali precedentemente concordate col gestore del servizio. Nessuna utenza può rifiutarsi di ricevere e gestire in comodato d’uso i contenitori necessari per l’esposizione quotidiana dei rifiuti separati per tipologia; dovranno essere conferiti correttamente ed in mancanza dei requisiti richiesti gli stessi non saranno raccolti dal gestore e sarà applicato un avviso di non conformità; nel caso in cui non si provvede alla differenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 24 ore, l’utenza condominiale a cui è stata segnalata l’irregolarità, verrà segnalata agli uffici competenti per la contestazione della violazione. Inoltre gli amministratori condominiali sono tenuti a comunicare al dipartimento comunale Entrate Tributarie i dati dell’anagrafe condominiale e tutte le variazioni che dovessero verificarsi, curandone l’annotazione nel registro dell’anagrafe condominiale. La consegna dei kit avverrà presumibilmente da metà maggio”.