Barcellona Pozzo di Gotto, detenuto dà in escandescenze e sferra un pugno in pieno volto ad un poliziotto: prognosi di 7 giorni per l’agente

9 Aprile 2019 13:45

Barcellona Pozzo di Gotto, la denuncia del Cosp: detenuto ferisce un poliziotto con un pugno al volto, prognosi di 7 giorni per l’agente. Il sindacato chiede l’intervento del sottosegretario alla Giustizia, Morrone: “Situazione intollerabile”

Nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto il turno del pomeriggio di ieri si è concluso con un’aggressione e il ferimento di un agente di polizia penitenziaria, che ricevuto un pugno in pieno volto sferrato da un detenuto. L’agente è stato ritenuto guaribile in 7 giorni. A denunciare l’ennesimo episodio di violenza all’interno della struttura penitenziaria è il Cosp, che chiede l’intervento del sottosegretario Morrone. Sull’episodio il duro commento del delegato nazionale del Co.S.P. Sicilia Lillo Italiano Lettiero, il quale chiede maggiori garanzie per il personale di polizia e una revisione delle regole detentive vigenti nell’istituto:

“L’ulteriore episodio di violenza- racconta il Cosp– è scaturito dalla bizzarra richiesta di un detenuto, in camera con altri detenuti, di poter fruire di telefonate che non gli spettavano da regolamento. Nell’attesa degli accertamenti e le verifiche penitenziarie e regolamentari espletate dal Poliziotto, sarebbe andato in escandescenza con insulti, minacce e poi avrebbe malmenato sferrando un pugno in pieno viso al Poliziotto Penitenziario. La casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina, è un carcere che ospita 220 detenuti e un reparto, il numero 8, sovraffollato e occupato da circa 60 detenuti, molti dei quali dovrebbero essere collocati in strutture sanitarie esterne, al fine di poter garantire un maggior sicurezza e soprattutto le cure necessarie: ciò che il carcere giudiziario di Barcellona oggi allo stato attuale non è nelle condizioni di poter offrire“.

Italiano aggiunge: “non può richiedersi al proprio personale, di accettare le scuse dall’aggressore e magari stringersi la mano, dopo che l’Operatore aggredito ha subito lesioni personali fisiche e umiliazioni dall’aggressore. Il Ministero della Giustizia, il DAP, Basentini e Bonafede, prendano atto del persistente fallimento di chi gestisce la Sicurezza di un così delicato settore detentivo”.

Il segretario generale nazionale della federazione sindacale autonoma Domenico Mastrulli chiede l’intervento del sottosegretario Jacopo Morrone, al fine di incontrare la delegazione sindacale Co.S.P.: “Nella stessa sede solo qualche settimana fa è stato sventato un tentativo di evasione di altro detenuto, grazie alla sola professionalità della Polizia Penitenziaria. Solo ieri è stata inoltrata una nota di protesta alla direzione e provveditorato, sull’organizzazione e pianificazione “bizzarra” dei turni di lavoro e della scarsa qualità della vita dei poliziotti, chiamati anche quando liberi dal servizio dalle proprie abitazioni perché manca personale. Si rinnova la richiesta di ispezione e avvicendamento del Vertice oramai datato al Comando, al pari di quello che avviene in altri Dipartimento quali Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato ogni due, tre anni di reggenza”.

Mastrulli ricorda che: “il Penitenziario di Barcellona in questi mesi avrebbe registrato quasi quattro tra evasioni e tentativi di evasione. E’ ora di cambiare pagina a Barcellona, non sempre paga la politica del porgi l’altra guancia“.

Valuta questo articolo