Dalla Sicilia alla Norvegia in bike, un milazzese pronto alla grande impresa

11 Aprile 2019 19:24

E’ una grande impresa quella che stiamo per raccontarvi, un’impresa che vede come protagonisti un ragazzo milazzese di 30 anni (compiuti proprio oggi) e la sua bicicletta. Infatti, questo weekend, Alberto Ammendolia, è pronto a salire in sella alla sua bike per un’avventura memorabile: partire da Milazzo e arrivare fino a Capo Nord!

Si avete capito bene, Capo Nord, cittadina che si trova nell’estremo settentrione della Norvegia, oltre 6000 km dalla città mamertina.

Una grande passione per le bici anche se mai praticata agonisticamente, quella di Alberto, che per i suoi 30 anni ha deciso di farsi un regalo e partire per uno dei viaggi più straordinari della sua vita. Raggiungere la Novegia senza prendere aerei è già un’impresa, non prendere alcun mezzo lo è ancora di più. Dietro a tutto questo c’è una grande preparazione fisica, ma soprattutto mentale. Questo perchè oltre a pedalare, Alberto, dovrà campeggiare in giro per l’Europa e cercare di organizzarsi giorno per giorno, tappa dopo tappa.

Una sfida, quella intrapresa da Alberto, che sta incuriosendo un pò tutti nel messinese e non solo. La redazione di StrettoWeb lo ha incontrato e intervistato durante una fase di preparazione alla partenza. Ecco le dichiarazioni rilasciate al nostro Giovanni Remigare.

Alberto, da dove nasce l’idea di quest’impresa?

“Ho da sempre avuto la passione per la bici, ma sinceramente non avevo mai pensato ad un’avventura del genere fino a qualche mese fa. Sono abituato ad uscire in bici e macinare tanti chilometri al giorno, ma adesso quello che tento è molto più di quanto sono abituato a fare. Ho voluto farmi un regalo per i miei 30 anni e partire per un viaggio con me stesso e farlo in maniera singolare, come piace a me: con la mia bicicletta.”

Hai già pianificato il tutto?

“Si in linea di massima si, ho già preparato il percorso da fare, come organizzarmi per le soste, i riposi settimanali e come provvedere a mangiare e dormire. Ho tante cose in mente, ma so già che giornalmente ci sarà una nuova organizzazione da fare, ci saranno imprevisti, ma mi sono preparato mentalmente anche a questo.”

Quanto durerà questo viaggio?

“Beh, questo è difficile dirlo con certezza. Ho fatto una stima basata sui chilometri medi che percorrerò al giorno e le pause dedicate al recupero fisico e penso che potrei farcela in tre mesi e mezzo, ma tutto ha parecchie variabili che devono essere messe in considerazioni, importante è farsi trovare pronto.”

In bici avrai di tutto, cosa non deve assolutamente mancare?

“Si in bici ho di tutto, dall’attrezzatura per campeggiare ai vestiti, , ma anche e soprattutto non mancheranno i pezzi di ricambio della bici. Mi sono organizzato nei minimi dettagli, è fondamentale farlo.”

Cosa ti mancherà in viaggio?

“Sicuramente mi mancherà casa, mi mancheranno gli amici, mi mancherà la mia chitarra. A proposito sto pensando di portarla con me, potrebbe essere un peso in più, ma nelle pause potrebbe aiutarmi tanto a ricaricare le pile. Suono da quando ero bambino e non vorrei restare senza suonarla per così tanto tempo.”

In bocca al lupo Alberto, buon viaggio!

“W il lupo, sarà un viaggio bellissimo, ve lo racconterò…”

Alberto Ammendolia partirà sabato mattina da Milazzo e noi di StrettoWeb saremo pronti a raccontarvi le tappe più importanti e sensazionali dell’incredibile impresa di un ragazzo di 30 anni che, con la sua bicicletta, dalla Sicilia arriverà in Norvegia.

Valuta questo articolo