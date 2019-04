Cous cous fest: Conad cerca chef in Sicilia [INFO UTILI]

10 Aprile 2019 13:43

Al via la selezione di chef siciliani per il contest: il finalisti si sfideranno nei punti vendita Conad e il vincitore andrà al festival internazionale

Al via la prima edizione del “Cous Cous World Championship – Selezione Conad 2019”, il contest promosso da Conad, in collaborazione con l’agenzia Feedback, per selezionare nove chef siciliani che competeranno per entrare a far parte della squadra italiana in gara alla prossima edizione del Cous Cous Fest che si svolgerà dal 20 al 29 settembre a San Vito Lo Capo.

Lo “chef scouting” ha l’obiettivo di scoprire e valorizzare nuove promesse della cucina siciliana.

Per partecipare alle selezioni bisogna caricare sul sito https://contest.couscousfest.it/ccf2019/conad/ la propria ricetta di cous cous – realizzata utilizzando almeno un prodotto a marchio Conad scelto tra le linee Sapori&Dintorni e Verso Natura – insieme a una foto e una descrizione del piatto entro il 2 giugno 2019.

Una giuria tecnica valuterà le candidature pervenute e selezionerà le sette ricette più gustose e originali. Altri due chef saranno selezionati dai voti del web: entreranno in finale le due ricette più votate attraverso Facebook. I nove chef selezionati si sfideranno sul campo in scontri ad eliminazione diretta, preparando la loro ricetta di cous cous all’interno dei punti vendita Conad in Sicilia. Lo chef vincitore entrerà a far parte della squadra italiana in gara al Campionato del mondo di cous cous che si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 26 al 28 settembre prossimi nell’ambito del Cous Cous Fest. Il regolamento completo si trova su https://contest.couscousfest.it/ccf2019/conad/

“Crediamo sia fondamentale dare risposte concrete a tanti talenti siciliani, offrendo la possibilità di esprimere le proprie capacità in una vetrina importante come quella del Cous Cous Fest, che attira ogni anno oltre 250 mila presenze e una visibilità mediatica di notevole spessore.- dichiara Vittorio Troia, direttore generale CFO di Conad Sicilia- Per questa ragione il contest rispecchia la visione di Conad, che vede nella valorizzazione delle eccellenze siciliane un punto focale della propria politica aziendale”. Anche quest’anno Conad sarà tra i main sponsor del festival, con tante attività in programma per tutti i partecipanti: master cooking class, cooking show e laboratori gastronomici aperti al caloroso pubblico di San Vito e tante imperdibili novità in un’area nuova che sarà completamente dedicata ad un viaggio alla scoperta della cultura del cibo, la Casa del cous cous del Mediterraneo, firmata Conad.

