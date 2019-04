Corigliano, laboratorio di navigazione aerea al Green-Falcone e Borsellino

4 Aprile 2019 17:56

L’Istituto di Istruzione Superiore “Green-Falcone e Borsellino” si è dotato di un attrezzato “laboratorio di navigazione aerea” che sarà inaugurato venerdì prossimo 5 aprile presso la sede centrale dell’Istituto in via SS. Cosma e Damiano allo scalo, area urbana di Corigliano

Una strumentazione moderna e all’avanguardia, che consentirà di svolgere attività di pianificazione e di simulazione del volo, offrendo agli studenti uno straordinario mezzo per incrementare le proprie competenze. L’Istituto di Istruzione Superiore “Green – Falcone e Borsellino”, diretto dal dirigente scolastico Alfonso Costanza, si è dotato di un attrezzato “laboratorio di navigazione aerea” che sarà inaugurato venerdì prossimo 5 aprile, alle ore 10, presso la sede centrale dell’Istituto in via SS. Cosma e Damiano allo scalo, area urbana di Corigliano. Il laboratorio, realizzato grazie ai finanziamenti del progetto 10.8.1 B2-FESPRON-CL-2018-86, rappresenta un’innovazione strategica di alta valenza didattica per l’Istituto che, tra gli indirizzi di studio attivi, contempla anche quello di “Conduzione del mezzo aereo”. La cerimonia di inaugurazione vedrà la presenza del Comitato Tecnico Scientifico dell’I.I.S. e di autorità civili, religiose e militari, tra cui: l’Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati Mons. Giuseppe Satriano; il generale Carlo Landi, dell’A.S.D. Progetto Volare Sicuri, Navigatore-Sperimentatore A.M., già Comandante della Centro Sperimentale Volo, qualificato Investigatore Incidenti di volo; il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci.

