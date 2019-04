27 Aprile 2019 15:21

Incendio a bordo di una nave ormeggiata al porto di Gioia Tauro: personale evacuato, un ferito in ospedale

Paura questa mattina a bordo di una nave container Msc ormeggiata nel porto di Gioia Tauro: per cause ancora in corso di accertamento, un incendio si è sviluppo all’interno della cabina. Dopo un primo intervento del personale di bordo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palmi e Gioia Tauro. L’equipaggio è stato evacuato e un componente del personale di bordo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le inalazioni del fumo sprigionato dalle fiamme.

