Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria: ecco il racconto VIDEO della giornata, dalla visita ai Riuniti al vertice in Prefettura

18 Aprile 2019 19:49

Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria: ecco il racconto video della giornata, l’esecutivo ha approvato il “Decreto Sanità” e lo “Sblocca-Cantieri”

E’ stata una giornata frenetica per una Reggio Calabria blindata sin da ieri per la riunione del Consiglio dei Ministri che si è tenuta in Prefettura. Sin dal mattino molti curiosi e manifestanti si sono recati a Piazza Italia: chi per protestare e chi per “osannare” i membri del Governo e all’arrivo dei Ministri c’è stata qualche scaramuccia tra manifestanti e militanti del M5S. Il vertice, in fretta e furia, è stato spostato dalle 13 alle 15 per far sì che il Premier Conte ed il Ministro Grillo andassero a visitare gli Ospedali Riuniti e successivamente il Museo dei Bronzi.

Il Consiglio dei Ministri si è chiuso con l’approvazione del “Decreto Sanità” e dello “Sblocca-Cantieri”. Raggiante in conferenza stampa il Ministro Grillo: “con il nostro decreto d’emergenza che durerà 18 mesi vogliamo recuperare la sanità calabrese, che ha una situazione unica in Calabria”. Mentre il Premier ha puntualizzato come “il governo è vicino alla comunità calabrese”. A metà pomeriggio tutto l’esecutivo è tornato a Roma e la città è tornata alla normalità”.

ECCO I VIDEO DELLA GIORNATA:

