Congresso nazionale del Partito Socialista Italiano: ecco gli eletti di Reggio Calabria nel Consiglio Nazionale

8 Aprile 2019 22:16

La settimana scorsa a Roma si è svolto il congresso straordinario del Partito Socialista Italiano: eletti i membri che faranno parte del consiglio nazionale, sei i rappresentanti da Reggio Calabria

La settimana scorsa a Roma si è svolto il congresso straordinario del Partito Socialista Italiano, nella massima assise oltre ad eleggere i nuovi organi direttivi nazionali con a capo il giovane segretario nazionale Enzo Maraio (quarantenne già consigliere regionale della Campania), si è discusso anche delle nuove alleanze e programmi, in vista dell’imminente campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo.

Hanno partecipato i vari big della sinistra italiana ed europea; il segretario del PD Nicola Zingaretti dei Radicali Maurizio Turco di Più Europa Benedetto Della Vedova. Tutti concordi che per battere questa destra populista che sta avanzando giorno dopo giorno, ci vuole una vera politica riformista ed europeista. Della stessa idea è anche consapevole e concordi il candidato alla presidenza della Commissione Europea Frans Timmermas che intervenendo al congresso con un video messaggio ci ha spronato ad andare avanti su questa strada. È anche intervenuto personalmente il segretario generale dell’Internazionale Socialista Luis Ayala e il vice segretario del Partito Socialista Europeo PSE Marie Laffeber Nei tre giorni di lavori si sono avuti più di cinquanta interventi con un dibattito molto acceso e appassionato sia da parte dei delegati per la mozione “ Il domani è adesso” di Enzo Maraio sia da parte dei delegati per la mozione “Identità Socialista per cambiare davvero” di Luigi Iorio. Alla fine con votazione all’unanimità (visto la rinuncia e ritiro del candidato Iorio) si è eletto Enzo Maraio Segretario Nazionale. Sono anche stati eletti i membri che faranno parte del consiglio nazionale dove la provincia di Reggio Calabria è rappresentata dalla compagna Francesca Leotta, Giovanni Milana, Nino Crea, Antonio Ruvolo, Antoni Briganti, Nino Suraci. Tutti e sei sono consapevoli del duro lavoro che li aspetta per far crescere ancora di più il Partito Socialista, e con la grande passione per la politica che li accomuna, fanno sapere con tutti i compagni e cittadini della provincia di essere sempre presenti.

Valuta questo articolo