Condofuri, il sindaco Iaria: “tanto lavoro per evitare di perdere alcuni finanziamenti”

6 Aprile 2019 18:39

“Sono trascorsi nove mesi dall’insediamento di quest’Amministrazione ed una mole enorme lavoro è stata profusa nel tentativo di evitare che alcuni finanziamenti assegnati all’Ente andassero persi a causa della colpevole inerzia che ha caratterizzato la precedente gestione amministrativa. Per realizzare il programma amministrativo in un momento delicato per l’economia – dominata da una crisi finanziaria acuta e dal taglio lineare dei fondi destinati agli Enti locali – diventa fondamentale adoperarsi per intercettare e reperire risorse utili allo scopo.

Siamo, quindi, riusciti a firmare in tempo utile la convenzione inerente il progetto di adeguamento sismico della scuola di San Carlo (€ 165.500,00) e stiamo per firmare quella relativa alla messa in sicurezza della strada Mangani Gallicianò (€ 591.000,00); intervento, quest’ultimo, atteso da parecchi anni”, è quanto scrive in una nota il sindaco Tommaso Iaria. “Qualche giorno fa –prosegue- è arrivata la conferma che il Ministero dell’Interno ha concesso al nostro Comune un ulteriore finanziamento di € 900.000,00, richiesto a settembre del 2018, per la manutenzione della rete stradale e degli annessi sotto servizi. Grandissima, al riguardo, la nostra soddisfazione. Questo è solo l’inizio di un lungo percorso di rinnovamento e rigenerazione urbana. Tali interventi, infatti, vanno inquadrati in un discorso di più ampio respiro che attiene allo sviluppo socio economico del paese e contempla la possibilità per i nostri operatori turistici e commerciali di usufruire di un Piano spiaggia e di un Piano Strutturale che consentano al paese di ripartire. I risultati raggiunti sono frutto dell’impegno profuso non solo da chi ha direttamente lavorato alle pratiche, ma anche da parte di chi, con grande senso di appartenenza e condivisione, ha assorbito su di sé l’attività di chi era momentaneamente occupato da tale incombenza. Ritengo, pertanto, quanto mai opportuno ringraziare tutto lo staff di lavoro per il raggiungimento di questi importanti risultati”, conclude.

