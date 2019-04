Aree demaniali in Sicilia: arrivano le nuove regole per il rilascio delle concessioni

13 Aprile 2019 20:28

Nuove regole per la concessione delle aree demaniali in Sicilia, Cordaro: “Risultato raggiunto dopo un lungo e proficuo confronto con tutte le associazioni del settore e le sigle sindacali”

Nuove linee guida per il rilascio delle concessioni demaniali marittime in Sicilia. Lo ha annunciato l’assessore al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, Toto Cordaro. I parametri per le nuove concessioni sono stati stabiliti con “un decreto che introduce diverse innovazioni alla precedente stesura, sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti che si occupano della gestione dei servizi alla balneazione”. Tra i nuovi parametri inseriti, la riduzione da 100 a 25 metri della distanza minima fra le concessioni di nuova previsione e una (minimo 10 metri) nei casi in cui risulti ridotta la dimensione della spiaggia, “fermo restando che gli spazi per le spiagge libere restano pienamente garantiti“. Per le nuove concessioni o per l’adeguamento di quelle esistenti è consentita contiguità fra gli impianti, lo spazio che può essere concesso agli stabilimenti balneari aumenta, passando da 3.000 ai 5.000 metri quadrati “a patto che venga preservata una superficie non inferiore al 20 per cento per l’uso pubblico gratuito“.

Novità anche per la superficie per le aree attrezzate per la balneazione, che passa da 2mila a 5mila metri quadri. La copertura è invece ammessa in misura del 20 per cento, a fronte della precedente previsione che era del 5 per cento.

Per le pratiche sportive l’area che può essere concessa è pari a 800 metri e 250 metri quella da destinare ai punti ristoro. “Il provvedimento restituisce certezze e continuità aziendale – spiegano dall’assessorato – a un settore come quello della balneazione piombato in una situazione di impasse all’indomani dell’approvazione della direttiva Bolkestein, che obbliga lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge”. “Il governo Musumeci – conclude Toto Cordaro – redigerà una norma di recepimento della legge di stabilità nazionale nella parte in cui ha deciso la proroga sino al 2035 dell’entrata in vigore della direttiva Bolkestein che per gli operatori significa un prolungamento di 15 anni delle concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari”.

In Sicilia i titolari di concessioni demaniali marittime sono 3mila e danno lavoro a circa 7.500 persone. L’isola dopo la Sardegna, è la regione con il litorale più esteso, con 1.200 chilometri di costa di cui oltre 900 balneabili.

