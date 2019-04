Strade, asili e ricerca: in arrivo 34 milioni per le Città Metropolitane in Sicilia

5 Aprile 2019 16:59

Dal Fondo di Sviluppo e Coesione arrivano importanti stanziamenti per le città metropolitane siciliane: 9 milioni per gli asili, 10 milioni per le strade comunali e 15 milioni per la ricerca

Oggi, a conclusione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), che si è tenuto a Palazzo Chigi, è stato effettuato l’ultimo e decisivo passaggio per lo stanziamento definitivo di risorse al Sud per complessivi 541 milioni di euro.

L’intera somma, finanziata attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione, sarà destinata a bonifiche, asili, sicurezza strade, filiera agricola e ricerca. Si tratta di interventi di notevole importanza che, in alcuni casi vanno a supportare gli enti locali in difficoltà, in altri consentono di dare una chiara programmazione per interventi di ampio respiro.

In particolare, 80 milioni andranno in favore dei comuni con meno di 2 mila abitanti delle aree interne del Sud e delle Isole. 9 milioni per gli asili, 10 milioni per le strade comunali e 15 milioni per la ricerca saranno destinati alle Città Metropolitane di Messina, Catania e Palermo.

La senatrice catanese Nunzia Catalfo (M5S), commenta così questo importante finanziamento: “Anche grazie all’impegno del ministro per il Sud Barbara Lezzi, il nostro Governo continua la propria azione in favore della Sicilia. Basti pensare che alle 3 città metropolitane siciliane, Palermo, Catania e Messina, saranno destinati 9 milioni di euro complessivi per la costruzione di nuovi asili nido e alla nostra regione verranno assegnati 10 milioni per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. Anche la ricerca avrà degli importanti finanziamenti. Nello specifico, 15 milioni saranno destinati per un progetto sulle nanotecnologie del CNR di Catania”.

