Il cioccolato di Modica nel programma degli eventi del Mipaaft nell’area espositiva del Vinitaly

8 Aprile 2019 09:02

Il Mipaaft inserisce il Cioccolato di Modica nella programmazione degli eventi in programma a Verona dal 7 al 10 aprile

Il Mipaaft, come concordato dal Ministro Centinaio con il Direttore Generale del Consorzio del Cioccolato Scivoletto nel corso dell’incontro dello scorso 12 marzo, inserisce il Cioccolato di Modica nella programmazione degli eventi in programma a Verona dal 7 al 10 aprile, volti a promuovere , attraverso convegni, dibattiti e degustazioni di vini , anche in abbinamento con altre eccellenze, un’Italia da vedere e da gustare, terra del bere bene, del “Made in Italy” culturale, artistico, architettonico, paesaggistico ed enogastronomic o di inestimabile valore in grado di attrarre flussi turistici da ogni parte del mondo. Una fitta programmazione di Degustazioni guidate di etichette e live show-cooking con prodotti Dop e Igp, accompagneranno i visitatori dello stand Mipaaft in un viaggio sensoriale tra i sapori e le specialità della Penisola a cura – tra gli altri – di Fis – Fondazione Italiana Sommelier e Fisar – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, Consorzio Cioccolato di Modica Igp, Urbani Tartufi, il maestro gelatiere Nicola Pieruccini; ma anche intrattenimento, con l’introduzione all’app “Trust your food” a cura di Poligrafico dello Stato, CSQA e Qualivita, “passaporto digitale”, Il cioccolato di Modica IGP.

Questo il programma nel dettaglio:

MARTEDÌ 9 APRILE 2019 – AREA DEGUSTAZIONE

– ORE 11.00 – il consorzio del cioccolato di Modica igp e il poligrafico dello stato, csqa e qualivita presentano l’app trust your food. Segue degustazione di cioccolato accompagnata da amarone ;

–ore 15.30 – il consorzio del cioccolato di modica igp e il poligrafico dello stato, csqa e qualivita presentano l’app trust your food. Segue degustazione di cioccolato accompagnata da moscato di Noto.

L’App “Trust your food” sarà presentata da Stefano Imperatori e Luca Sciascia dell’IPZS, Michele Zema e Luca Valdetara di Csqa, Mauro Rosati di Qualività.

Il cioccolato di Modica sarà rappresentato dal Sindaco della Città Ignazio Abbate e dal Direttore Generale del Consorzio Nino Scivoletto che curerà la presentazione del cioccolato in abbinamento con i vini , grazie alla preziosa collaborazione del Sommelier Giorgio Solarino (Sotto San Pietro). Strategica l’intesa con il Consorzio di Tutela dei Vini della Valpolicella e il Consorzio del Moscato di Noto. Il cioccolato di Modica in degustazione è stato prodotto da nove aziende consortili : Antica Dolceria Rizza, Casalindolci, Corallo, Di Lorenzo, Luchino, Nacrè, Pagef, Peluso, Sweetness & Innovation. Il Moscato di Noto Baroque di Rudinì scelto dal Consorzio del Cioccolato per rappresentare i vini liquorosi del territorio siciliano.

