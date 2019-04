Reggio Calabria: Cinquefrondi grande cantiere di bellezza,

6 Aprile 2019 13:01

Reggio Calabria, al via la cerimonia di consegna di Via Castello

Dopo mesi di lavori ininterrotti, l’Amministrazione Comunale è lieta di consegnare ai cittadini Via Vittorio Emanuele che diventerà Via Castello. Tra i tantissimi lavori che stanno riqualificando e portando bellezza nel Centro e delle zone periferiche, questo è, senz’altro, uno dei traguardi più importanti per la storia del nostra cittadina ed in perfetta continuità con il percorso “Borgo Futuro” che come Rinascita abbiamo iniziato ben prima di essere amministratori.

La cerimonia di consegna di Via Castello si terrà Martedì 9 Aprile alle ore 18:00, durante l’evento il Sindaco scoprirà la targa con i nomi dei sedici cittadini barbaramente fucilati nel 1860 proprio in nome di Vittorio Emanuele. In quell’occasione la Via, precedentemente intitolata al Re, muterà il suo nome in “Via Castello” come segno di vicinanza alle vittime di quell’eccidio che ha costituito una delle pagine più vergognose della storia del nostro Paese.

