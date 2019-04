10 Aprile 2019 16:58

Catania, 32enne denunciato per maltrattamenti

Denunciato a Nicolosi (Catania) un 32enne per maltrattamento di animali. L’uomo era alla guida di un calesse trainato da un cavallo che, secondo quanto accertato dai veterinari Asp, è affetto da una patologia polmonare che non gli consente di partecipare a qualsiasi tipo di competizione. I carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’animale e alla denuncia per omessa trascrizione del passaggio di proprietà e mancata profilassi sulle malattie infettive.

