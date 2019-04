Catania, città nel caos: allarme del Procuratore, servono più controlli

17 Aprile 2019 14:53

La parlamentari catanesi Catalfo e Paxia: “Garantire l’ordine pubblico anche con l’ausilio dell’Esercito”

“I recenti episodi di cronaca nera parlano chiaro: a Catania è necessario implementare i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Dalla periferia al centro storico, i catanesi percepiscono, ormai, un basso livello di sicurezza e questo è un ulteriore e preoccupante indicatore della necessità di implementare in modo deciso le attività per garantire l’ordine pubblico, anche con l’ausilio dell’Esercito, a supporto e in affiancamento della Polizia di Stato. Un ulteriore aspetto allarmante è rappresentato dal fatto che, sempre più spesso, i protagonisti di episodi di violenza e reati di vario genere sono i giovani: bisogna combattere in modo deciso questa cultura dell’illegalità. Ci uniamo, quindi, all’allarme lanciato proprio oggi dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro in una sua intervista al Corriere della Sera”.

Così le parlamentati catanesi del Movimento 5 Stelle, la sen. Nunzia Catalfo e l’on. Maria Laura Paxia, commentano l’attuale momento della città etnea e sui sempre più frequenti episodi di criminalità registratisi nelle ultime settimane.

