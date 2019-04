Paura per una bimba a Catania, uomo col viso coperto l’afferra per portala via: piccola salvata dai genitori

Paura per una bimba di otto anni a Catania, uomo col viso coperto la trascina dal braccio per alcuni metri: la piccola è stata salvata dai genitori

Indossava una tuta e aveva il viso coperto, l’uomo che ha Catania, in via Fusco, ha preso per un braccio e trascinato per alcuni metri una bimba di otto anni. L’uomo è stato bloccato dai genitori della piccola: il padre è riuscito a bloccare l’uomo. Sul posto è intervenuta la polizia. L’episodio sui cui indaga la squadra mobile della Questura, è accaduto due giorni fa. Gli agenti al momento non escludono alcuna ipotesi, anche se sembrerebbe poco attendibile l’ipotesi del tentativo di sequestro. La procura ha aperto un’inchiesta. La pista più probabile è quella del tentativo di rapina o di un atto insensato ad opera di uno squilibrato.