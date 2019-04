“Liberiamo Cultura”: l’iniziativa di CMdB per la Casa del Portuale a Messina

4 Aprile 2019 15:21

La lista aggiornata è la seguente:

Accademia Filarmonica

Accademia On Stage

Alibrandi Giovanni (Violinista, tastierista, sound designer/composer)

Allegra Giacomo Momo (Musicista)

Ante Scriptum

ARB

Associazione Ionio – Circolo ARCI

Associazione musicale Vincenzo Bellini

Basiliscus P

Cacia Gabriella (Attrice)

Canto Tony (Cantautore / Musicista / Compositore)

Colapesce – libri, gusti, idee

Caliò Simone (Artista, Pittore, Illustratore)

Compagnia Carullo-Minasi

Compagnia teatrale Vaudeville

Corriera Giorgio Ombra (Graphic Designer e Street Artist)

Corto di sera

Crispino Giovanni ( Designer / Grafico / Musicista )

Dalek Studio

Di Chio Renzo (Light designer)

Dick Hudson

Di Stefano Fabio (Fotografo e insegnante)

Edizioni Mesogea Culture Mediterranee

Federazione Nazionale Cinevideoautori

Filarmonica Laudamo

Fornaro Federica (Pittrice, Musicista)

Glorius4

Guerrera Giuseppe (Musicista / Compositore)

Human

IDEO Studio

Il cantiere dell’incanto

Il Castello di Sancio

Irrera Maria (Graphic Designer)

Italia Nostra – Messina

Ka Jah City

La casa di Giulia

La Stanza della Nonna

La Stanza dello Scirocco

Lalleru

Le Maschere

Lunaria Cooperativa Sociale

Mr KITE

Nutrimenti terrestri

Officine Dagoruk

Oltredanza

Penny Wirton – Messina

Proposizione Scenica

Renzo Giovanni (Pianista e Compositore)

Retronouveau

Risitano Giuseppe (Musicista)

Savasta Gabriele ( Cantautore/Comico/Attore/Autore )

Senza chiedere il permesso

Sicilia e dintorni

Terranova Nadia (Scrittrice)

Testematte

Uollascomix (Studio di Animazione)

Vetrano Gianmarco (Photographer)

Zagone Mariateresa (Art critic, indipendent curator, docente)

Tutte/i le/gli esponenti del mondo della cultura che volessero sottoscrivere l’appello possono farlo inviando una mail a cambiamomessinadalbasso@gmail.com.

“Siamo il movimento Cambiamo Messina dal Basso (CMdB), impegnato da anni sul territorio della città dello Stretto: prima a fianco dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Renato Accorinti ed ora, cambiata la guida politica e amministrativa della città, con un proprio percorso autonomo.

Fra le nostre principali azioni politiche c’è la lotta in difesa degli spazi, dei saperi e dell’identità di Messina, a fianco dei nostri concittadini e concittadine. La precedente Amministrazione, su proposta dell’Assessore alla cultura allora in carica, aveva stipulato con la Regione Siciliana, in data 14 novembre 2017, un Protocollo d’intesa propedeutico alla stipula di una convenzione di comodato d’uso gratuito riguardante la Casa del Portuale di Messina (indicata al Catasto al foglio 226, particella 33), di proprietà della Regione ma, allora come ora, inutilizzata.

Poiché tale atto, del quale si allega copia, non ha avuto ad oggi alcun seguito, nonostante vari solleciti da parte della passata Amministrazione, e ad oggi il bene resta chiuso, alla mercé di atti vandalici e/o eventi calamitosi che arrecano evidente danno al patrimonio regionale, oltre che alla collettività (basti ricordare l’incendio sviluppatosi il 26 marzo 2018), il movimento CMdB scrive, congiuntamente a diversi operatori culturali di questa città, richiedendo la riapertura e restituzione di questo bene alla città di Messina, da sempre alla ricerca di spazi da utilizzare per la cultura.

Alla luce dei passaggi sopra richiamati, chiediamo quindi che la Regione voglia riprendere il percorso per la destinazione della Casa del Portuale a spazio culturale aperto a tutta la città, secondo il principio dell’uso condiviso, così come previsto dal Protocollo del 14 novembre 2017, o attraverso una ripresa del percorso congiunto con la nuova Amministrazione Comunale di Messina, qualora sussista ancora la volontà di entrambe le parti, o, nel caso in cui lo stesso Comune decidesse di non portare avanti la richiesta di utilizzo, attraverso la predisposizione di una manifestazione di interesse che consenta agli operatori culturali interessati di avanzare richiesta di concessione.

Fiduciosi in un sollecito riscontro e restando a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo

Cordiali saluti”

CMdB